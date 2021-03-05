Damla Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Can Keser yeni bir aşka yelken açtı

Snob Magazin'in özel haberine göre; İşletmeci Mustafa Can Keser, iki çocuğunun annesi Damla Ersubaşı'ndan geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla boşanmıştı.

'HİÇBİR ZAMAN ALDATILMADIM'

Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser'in dostça ayrılması dikkat çekmişti. Damla Ersubaşı, boşanma sonrası, "Birlikte çok fazla yan yana bulunmamak daha iyi. Ben eşim tarafından hiçbir zaman aldatılmadım. Çocuklarımız için görüşmeye devam edeceğiz" demişti.

AŞK ORUCUNU BOZDU!

Geçtiğimiz eylül ayında iki kızının annesi Damla Ersubaşı'ndan boşanan Mustafa Can Keser'in aşk orucunu bozduğu öne sürüldü. İddiaya göre; Mustafa Can Keser, mimar Melisa Çallı ile birliktelik yaşıyor.

İşletmeci Mustafa Can Keser'in bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.



