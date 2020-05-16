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  4. Damla Ersubaşı'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü!

Damla Ersubaşı'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 15:32 | Son Güncelleme

Bir süredir 2 çocuğunun babası Mustafa Can Keser'den boşanacağı yönündeki haberlerle gündemde olan Damla Ersubaşı imaj değiştirdi.

Saçlarını griye boyatan Ersubaşı, yeni halini Instagram'da paylaştı.

Damla Ersubaşı'nın saç rengi takipçilerini ikiye böldü.

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