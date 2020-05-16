Damla Ersubaşı'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü!

Sa\u00e7lar\u0131n\u0131 griye boyatan Ersuba\u015f\u0131, yeni halini Instagram'da payla\u015ft\u0131.\nDamla Ersuba\u015f\u0131'n\u0131n sa\u00e7 rengi takip\u00e7ilerini ikiye b\u00f6ld\u00fc.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Uzmanlardan kritik uyar\u0131! \u0130nsan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan b\u00fcy\u00fck risk ta\u015f\u0131yor'Kay\u0131\u015f\u0131 s\u0131y\u0131rm\u0131\u015f kamyon gibi bast\u0131m\u2026'Mucize Doktor'un Beliz'i bamba\u015fka biri olmu\u015f!
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