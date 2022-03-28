Damla Ersubaşı'nın zor anları! "Bir odaya kilitleyip saldırdı"

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı tv100 ekranlarında her pazar yayınlanan Beyin Dedektifi programına katıldı. Barış Muslu'nun sunduğu programda Ersubaşı, hayatında kendisini en çok etkileyen travmalarını anlattı.

Ersubaşı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşadığı korkunun panik atağını nasıl tetiklediğini dile getirdi.

İlk kez lisede şiddete uğradığını açıklayan Ersubaşı şöyle konuştu: "Lisede benden hoşlanan kişiyi reddettim. Bunu hazmedemeyince bana şiddet uyguladı"

Ersubaşı, "Şuan baktığımda keşke 23 yaşında evlenmeseydim" sözleriyle en büyük pişmanlığını ifade etti.

Ersubaşı, hayatınızın en kötü anı sorusuna ise, "Eski eşimle kavga ve gürültü anları. Anlaşamadığımız zamanlar. Çünkü sinirli biriydi" sözleriyle yanıt verdi.



Ünlü isim ayrıca, "Botoks yaptırmıştım. Gözlerimin morlukları basına farklı yansıtıldı. Gerçeklik payı yok" dedi.

Programın Çözüm Odası adlı bölümünde de kendisini bir odaya kilitleyip saldıran hayranıyla yaşadığı korku dolu anları anlatırken fenalık geçirdi.



