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Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı

03.10.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Damla Ersubaşı paylaştı! Ece Üner'i makyajsız görenler tanıyamadı

Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle adını duyuran Damla Ersubaşı, geçtiğimiz gün Show TV ana haber spikeri Ece Üner ile bir araya geldi. Ersubaşı'nın Instagram hesabındaki paylaşımda Üner'i makyajsız görenler tanımakta güçlük çekti.

Geçtiğimiz haftalarda iki çocuğunun babası Mustafa Can Keser ile tek celsede boşanan Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ersubaşı, son olarak Show Ana Haber'de gündeme dair yaptığı yorumlarla adından sıkça söz ettiren Ece Üner ile buluştu. Ekranda her daim makyajlı görünmeye alışkın olan Üner'i makyajsız ve salaş kıyafetiyle görenler tanımakta güçlük çekti.

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GÖRENLER TANIYAMADI

Ece Üner'i makyajsız zor tanıyan sosyal medya kullanıcıları "Bu Ece Üner mi?" "Haberde bambaşka biriydi tanıyamadım" ve "Ne kadar da yaşlı görünüyor" yorumları yapıldı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
gayet doğal ve güzel görünüyor
boş yapmayı ne kadar seviyosunuz. kadın aynı kadın işte zaten ekran önünde yeterince nefessiz kalıyor cildi makyajdan nasıl gezsin istiyorsunuz. gayette hoş ve fit bir kadın yaşlıda göstermiyor.

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