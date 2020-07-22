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Damla Horoz kimdir, kayıp Damla Horoz bulundu mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 11:52 | Son Güncelleme

Ailesinin kayıp ilanı vererek aradığı Damla Horoz'dan haber geldi. Uzun zamandır kayıp olan Damla Horoz için sosyal medyada kayıp kampanyası başlatılmıştı. Damla Horoz'u merak eden sosyal medya takipçileri Damla Horoz bukundu mu, Damla Horoz kimdir aramaları yaparak son dakika haberlerini öğrenmek istiyor.

Damla Horoz kimdir, kayıp Damla Horoz bulundu mu?

Ailesinin uzun zamandır haber alamadığı Damla Horoz, Jandarma ekipleri tarafından Bursa'da bulundu ve emniyet müdürlüğüne getirildi. Kayıp ilanı verilen Damla Horoz ifade vererek ailesinden kendi isteği üzerine ayrıldığını belirtti. Henüz 17 yaşında olan Damla Horuz'un verdiği ifadesi yakınlarını şok etti. Peki Damla Horoz bulundu mu?

Damla Horoz kimdir?

Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, 20 Temmuz pazartesi günü sabah 05:00 itibari ile evinden ayrıldı. Damla Horuz'u evde bulamayan ailesi korkarak jandarmaya başvurdu. Kısa sürede kayıp Damla internette de duyuldu. Kısa bir sürede sosyal medya üzerinden paylaşım yapılarak Damla Horuz'u arama çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Bulunması için sosyal medyada #damlahorozbulunsun hashtagi ile çalışmalar başlatıldı. Kısa süre sonra Damla Horuz'un bir videosu sosyal medyada yayımlandı. Damla Horoz bulundu mu sorularının ardından videoyu, kendisinin paylaştığı anlaşıldı. Damla Horuz videosunda ailesinden gördüğü şiddetten bahsederek, evden bu yüzden kaçtığını açıkladı.

Damla Horoz video yayınladı!

Horuz videoda, "Başkalarının yaydığı sahte şeylere inanmayın. Ben asla ailemle yaşamak istemiyorum. Bana çok kötü şeyler yaşattılar. Psikolojik baskı uyguladılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim. Bu yüzden kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Şimdi arkadaşımın evindeyim, güvendeyim. Lütfen sahte şeylere inanmayın." dedi.

Kayıp Damla Horoz bulundu mu?

Damla Horuz'un kısa sürede yayılan videosunun ardından ailesi ve jandarma peşini bırakmadı. Yapılan teknik incelemelerin ardından kamera kayıtları da izlendi ve Damla Horoz'un Bursa'da olduğu tespit edildi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışarak Damla Horoz'un bulunduğu yer tespit edildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız arkadaşının yanında kalan Damla Horuz’u kaldığı evden alarak emniyet müdürlüğüne getirdi.

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