Damla Horoz kimdir, kayıp Damla Horoz bulundu mu?

Ailesinin uzun zamandır haber alamadığı Damla Horoz, Jandarma ekipleri tarafından Bursa'da bulundu ve emniyet müdürlüğüne getirildi. Kayıp ilanı verilen Damla Horoz ifade vererek ailesinden kendi isteği üzerine ayrıldığını belirtti. Henüz 17 yaşında olan Damla Horuz'un verdiği ifadesi yakınlarını şok etti. Peki Damla Horoz bulundu mu?

Damla Horoz kimdir?

Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, 20 Temmuz pazartesi günü sabah 05:00 itibari ile evinden ayrıldı. Damla Horuz'u evde bulamayan ailesi korkarak jandarmaya başvurdu. Kısa sürede kayıp Damla internette de duyuldu. Kısa bir sürede sosyal medya üzerinden paylaşım yapılarak Damla Horuz'u arama çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Bulunması için sosyal medyada #damlahorozbulunsun hashtagi ile çalışmalar başlatıldı. Kısa süre sonra Damla Horuz'un bir videosu sosyal medyada yayımlandı. Damla Horoz bulundu mu sorularının ardından videoyu, kendisinin paylaştığı anlaşıldı. Damla Horuz videosunda ailesinden gördüğü şiddetten bahsederek, evden bu yüzden kaçtığını açıkladı.