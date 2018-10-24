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Damla Projesi Suriye'ye uzandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 22:00 | Son Güncelleme

Gençler, Suriye'de Fırat kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Çobanbey'de Suriyeli çocuklarla buluştu

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Projesi" kapsamında, Türkiye ve diğer ülkelerden gelen gönüllü gençler ziyaretler gerçekleştirdi.

Gençler, bölgedeki savaş mağduru halkın insani ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla inşa edilen AFAD Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti.

Bunun yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın adını taşıyan kültür merkezine giden gençler, Çobanbey ilkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen halı sahada Çobanbeyli gençlerle dostluk maçı da yaptı.

Damla Projesi kapsamında Türk üniversitelerinde okuyan yabancı ve Türk öğrencilerden oluşan gençler, gönüllülük esasına göre gittikleri illerde çeşitli ziyaretlerde bulunarak etkinliklere katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Damla Projesi Çobanbey Gençlik ve Spor Bakanlığı Suriye

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