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Damla Sönmez'den Aras Bulut İynemli açıklaması

14.08.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SHOW TV'nin final yapan fenomen dizisi 'Çukur'da birlikte rol alan Aras Bulut İynemli ile Damla Sönmez'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberler sonrasında ilk kez görüntülenen Sönmez, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Damla Sönmez'den Aras Bulut İynemli açıklaması

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. İynemli'nin bu ayrılıktan sonra 'Çukur'daki rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu öne sürüldü.

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Önceki Maslak'ta dizi setinden çıkarken görüntülenen Sönmez, iddialar sonrasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularına "Yalan haberler, bir yerden uyduruyorlar" yanıtını verdi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

İynemli'nin menajerlik şirketi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Damla Sönmez
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