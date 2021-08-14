Damla Sönmez'den Aras Bulut İynemli açıklaması

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Aras Bulut İynemli, kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile 6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı. İynemli'nin bu ayrılıktan sonra 'Çukur'daki rol arkadaşı Damla Sönmez ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Önceki Maslak'ta dizi setinden çıkarken görüntülenen Sönmez, iddialar sonrasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularına "Yalan haberler, bir yerden uyduruyorlar" yanıtını verdi.

"İDDİALAR ASILSIZ"

İynemli'nin menajerlik şirketi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullanmıştı.

