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Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

Damla Sönmez, Radio Slow Time'da Senem Aydın'ın sunduğu ‘Akşamüstü Kahvesi’ programına konuk oldu.

Damla Sönmez: Zaman bulursak evleneceğiz

Vizyondaki ‘Sibel' filminde rol alan ünlü oyuncu Damla Sönmez, Radio Slow Time'da Senem Aydın'ın sunduğu ‘Akşamüstü Kahvesi’ programına konuk oldu.

Bugüne kadar oynadığı dizi ve sinema filmleriyle adından söz ettiren ödüllü oyuncu, şimdilerde yapımcılığa soyundu. Sönmez, programda "Yapımcılığa başladım. Ali Tansu Turhan'ın yazıp, yönettiği kısa film üçlememiz var. İlk proje 'Yanlış Anlamazsan Bir Şey Sormak İstiyorum?' tamamlandı. 'İkinci Gece' devam ediyor, üçüncüsü için de yaz başında sete gireceğiz. Sonrasında yapımlarımızın festival yolculukları başlayacak. Onlardan sonra da umarım uzun metrajlı bir başka bir yolculuğa başlayacağız. İşin her yönünü çok seviyorum. Hikaye ne kadar farklı yolla anlatılabiliyorsa hepsini denemek istiyorum" dedi.

'USHAN APAYRI GÜÇ'

Ünlü oyuncu, ‘Nişanlınız Ushan Çakır da her an heyecanınızı paylaşıyor. Aynı mesleği yapmanız avantaj mı?’ sorusuna, "Sizi neredeyse sizden daha iyi tanıyan biriyle görüş alışverişinde bulunmak harika bir şey. Birbirimizin senaryoları okuyoruz. Sürekli evde iş konuşmuyoruz ama apayrı bir güç... Sizi tanıyan birinin aynı zamanda yaptığınız işte de profesyonel olması çok keyifli" diye konuştu.

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'ZAMAN BULURSAK EVLENECEĞİZ'

Damla Sönmez, "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Zaman bulduğumuz zaman. İkimizin de yoğun bir takvimi var. Her şey yolunda... Evlilik dostlarımızla bir ritüeli gerçekleştirmek aslında... O eğlenceyi yaşamak için ne zaman daha sakin bir dönemimiz olursa, o zaman yapacağız" cevabını verdi.

'ANNE OLMAK İSTİYORUM'

Annelik için ise oyuncu, "İstiyorum bir gün tabii ki... Uzaktan konuşmak çok kolay. Ama anne olmayacağım, bana göre değil gibi bir durum da yok" şeklinde konuştu.

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