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  4. Dammam’a giden kargo uçağı Sabiha Gökçen’e acil iniş yaptı

Dammam’a giden kargo uçağı Sabiha Gökçen’e acil iniş yaptı

31.05.2024 23:33
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Luxembourg-Dammam seferini yapan kargo uçağı, iniş takımlarında meydana gelen arıza nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na acil iniş yaptı. Havalimanı bir süre uçuşlara durduruldu.

Dammam’a giden kargo uçağı Sabiha Gökçen’e acil iniş yaptı

Özel bir kargo şirketine ait LX-VBC kuyruk tescilli Luxembourg-Dammam seferini yapan Boeing B748 tipi uçağın iniş takımlarında sorun meydana geldi.

APRONDA EKİPLER HAZIR BEKLETİLDİ

Bunun üzerine uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

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Bunun üzerine aprando ARFF (Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekipleri hazır bir bekletilirken, havalimanı bir süre uçuşlara durduruldu. Kargo uçağı saat 22.45’de inişini sorunsuz gerçekleştiren, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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