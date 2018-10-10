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Damper açılınca çarptığı direkler ve TIR devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

KONYA'da, TIR'ın aniden açılıp, havaya kalkan damperi, MOBESE kameralarının olduğu direklere çarptı.

Damper açılınca çarptığı direkler ve TIR devrildi

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, TIR'ın aniden açılıp, havaya kalkan damperi, MOBESE kameralarının olduğu direklere çarptı. Sürücü Abdullah Maraş, TIR ile direklerin devrildiği kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 05.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Yolu 1'inci Organize Sanayi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Maraş yönetimindeki 42 FKR 36 plakalı TIR'ın damperi, aniden açılıp, havaya kalkarak, MOBESE kameralarının olduğu direklere çarptı. Kazada, TIR ile direkler devrilirken, yolda sürücü ya da yaya olmaması, olası faciayı önledi. Kazadan yara almadan kurtulan Maraş, devrilen TIR'dan kendisi çıktı. Kaza sonrası bir süre kapanan yol, devrilen direkler ile TIR'ın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

​​FOTOĞRAFLI

Damper açılınca çarptığı direkler ve TIR devrildiDamper açılınca çarptığı direkler ve TIR devrildiDamper açılınca çarptığı direkler ve TIR devrildiDamper açılınca çarptığı direkler ve TIR devrildi

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