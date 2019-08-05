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Damperi açık unutulan kamyon, PTS düzeneğini parçaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 23:54 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de damperi açık bir şekilde kara yolunda seyreden kamyon, çarptığı Plaka Tanıma Sisteminin (PTS) bulunduğu üst geçit benzeri düzeneğindeki kameraları parçaladı.Kaza, 21.30 sıralarında Kırıkkale-Yozgat D-200 kara yolu üzerindeki Çerikli beldesinde meydana geldi.

Damperi açık unutulan kamyon, PTS düzeneğini parçaladı

Kırıkkale’de damperi açık bir şekilde kara yolunda seyreden kamyon, çarptığı Plaka Tanıma Sisteminin (PTS) bulunduğu üst geçit benzeri düzeneğindeki kameraları parçaladı.
Kaza, 21.30 sıralarında Kırıkkale-Yozgat D-200 kara yolu üzerindeki Çerikli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. adlı sürücünün kullandığı 06 YVL 40 plakalı kamyon, yol üzerinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarının bulunduğu üst geçit benzeri düzeneğe çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada PTS ve kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Kaza sonrası kamyonuyla birlikte olay yerinden ayrılan sürücü B.K, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Damperi açık unutulan kamyon, PTS düzeneğini parçaladı

Damperi açık unutulan kamyon, PTS düzeneğini parçaladı

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