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Damperi açık unutulan tır dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 13:17 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, bir tırın açık unutulan damperi şehirler arası yön tabelasına çarptı.

Damperi açık unutulan tır dehşet saçtı

Eskişehir’de, bir tırın açık unutulan damperi şehirler arası yön tabelasına çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Eskişehir-Bursa karayolu Söğüt kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, 06 PZC 58 plakalı tır şoförü, damperi açık unutarak seyrettiği yolda Söğüt kavşağına yaklaşık yüz metre kala yol üstüne konumlandırılan yön tabelasına çarptı. Kazada, tırın damperi yön tabelasını yıkarak yola savurdu. Bu esnada aynı istikamette seyreden araçların durumu fark edip durması olası facianın önüne geçti. Ardından bölgeye gelen polis ekipleri kapanan yolu kontrollü olarak tekrar ulaşıma açtı.
Öte yandan kazada kimse yara almazken, damperin yıktığı yön tabelası karayolları ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Damperi açık unutulan tır dehşet saçtı

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