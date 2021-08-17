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  4. Damperi açılan kamyon plaka tanıma sistemi direğine böyle çarptı

Damperi açılan kamyon plaka tanıma sistemi direğine böyle çarptı

17.08.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu, PTS direğine çarptı. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Akçakese Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperi açıldı. Damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu yol üzerinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) diğreğine çarptı.

KAZA ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar ise durumu fark eden bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun bir anda direğe çarptığı ve çarpmanın şiddeti ile direğin devrildiği görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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