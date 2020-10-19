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Damperi açılan kamyon yön levhasını devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 17:28 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, kumaş yüklü kamyonun açılan damperi trafik yön levhasına çarpınca taşınan kumaş yükü yola saçıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Eskişehir-Ankara (D-200) karayolu Alpu Kavşağı yakınlarında yaşandı.

Eskişehir’de, kumaş yüklü kamyonun açılan damperi trafik yön levhasına çarpınca taşınan kumaş yükü yola saçıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eskişehir-Ankara (D-200) karayolu Alpu Kavşağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Eskişehir’den yola çıkan S.Ç. idaresindeki 26 SD 341 plakalı kumaş yüklü kamyonun, Alpu kavşağı yakınlarında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle damperi açıldı. Olayda kamyonda taşınan kumaş yükü yola saçılırken, damper karayollarının yön tabelasını yerinden söktü. Kazada, maddi hasar meydana gelirken Karayolları ekipleri yön levhasını kaldırıldı.
Öte yandan kamyon sürücüsü S.Ç., seyir halindeyken bir anda damperin kendiliğinden açıldığını ve yön levhalarını yerinden söktüğünü belirtirken, kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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