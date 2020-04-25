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Dan Bilzerian eski günlerini özledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 09:23 | Son Güncelleme

Kadınlara ve silahlara düşkünlüğü ile sosyal medyanın kralı olarak adlandırılan Dan Bilzerian, koronavirüs karantinasında eski günlerini özlemini dile getiren paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Dan Bilzerian eski günlerini özledi

En son 2024 yılında ABD başkanlığına aday olacağını açıklamasıyla gündem olan Dan Bilzerian, dünyada tartışmalara neden olmuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında evde karantinada olan ünlü isim, bu süreçte paylaşımlarına evinden devam ediyor.

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'Yarasa yenmeden önce' notuyla eski fotoğrafını paylaşan Dan Bilzerian, silah ve kadınlarla dolu hayatını özlediğini dile getirdi.

Instagram hesabından paylaştığı ultra lüks yaşamıyla dikkatleri çeken Dan Bilzerian’ın ne iş yaptığı tam olarak bilinmesede poker oyuncusu olduğu ve ve bundan büyük kazanç elde ettiği söyleniyor.

DAN BİLZERİAN KİMDİR?

Dan Bilzerian, 7 Aralık 1980 tarihinde Amerika'nın Florida eyaletinde dünyaya gelmiştir. Aslen Ermeni asıllı babası Paul Bilzerian'ın Wall Street'te kendi girişimleriyle kurduğu fon sayesinde büyük bir servetin sahibi olan Dan Bilzerian, 2000 yılında Navy SEAL eğitim programına girdi. Askerlik hizmetinin ardından, Florida Üniversitesi İşletme ve Kriminoloji bölümüne girdi.

Bilzerian Profesyonel poker oyuncusu olarak en önemli nakit parayı, 2009 Poker World Series'e katılarak kazandı. Burada 180. sırada tamamladı ve 36.626 dolar kazandı. Bir online poker odasının eş-kurucusu oldu. 2010 yılında, Bluff Magazine tarafından Twitter'da komik poker oyuncularından biri seçildi.

2013 yılında başlayarak, Bilzerian'nın Instagram hesabında yayınlanan fotoğrafları medyanın ilgisini kazandı. 2012'de, Nik Richie, web sitesi aracılığıyla Bilzerian'ın yaşam tarzını belgelemeye başladı. Bilzerian'nın lüks yaşam tarzı nedeniyle 32 yaşından önce üç kez kalp krizi geçirdiği bildirilmiştir.

Bilzerian Haziran 2015 yılında, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde ABD Başkanlığına aday adaylığını açıklamıştı.

Dan Bilzerian Hollywood Hills Kaliforniya'da yaşamını sürdürmektedir.

DAN BİLZERİAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

2013: Olympus Has Fallen

2013: Lone Survivor

2014: The Other Woman

2014: The Equalizer

2014: Cat Run 2

2015: Extraction

2016: War Dogs


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Anahtar Kelimeler:
dan bilzerian, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iki günde bizi misafir et tirrik cennetin tam ortasindasin paranın gücü böyle iste
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