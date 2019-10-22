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Dana kuyuya düştü, operasyonla kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

Bursa’da kuyuya düşen dana, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.Büyükorhan ilçe merkezinde bir dana 10 metrelik kuyuya düştü.

Bursa’da kuyuya düşen dana, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.
Büyükorhan ilçe merkezinde bir dana 10 metrelik kuyuya düştü. İneğinin kuyuya düştüğünü gören sahibi kurtarmak için uğraştı, ama başarılı olmadı. Ekiplere haber vererek ineğinin kurtarılmasını istedi. Dananın düştü yere sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, bağladıkları vinçle ineği kuyudan çıkardı. Kuyudan çıkarılan ineğin sağlıklı olduğu görüldü. Sahibi ineğini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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