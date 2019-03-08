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Dana mezbahadan kaçtı, ortalık karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 17:42 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da kesilmek üzere mezbahaya getirilen dana bir anlık dikkatsizlik sonucu kaçtı.

Tekirdağ’da kesilmek üzere mezbahaya getirilen dana bir anlık dikkatsizlik sonucu kaçtı. Trafikte sürücülere zor anlar yaşatan dana Süleymanpaşa Veterinerlik Hizmetleri ekipleri tarafından iğneyle uyutularak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kesilmek üzere mezbahaya götürülen dana bir anlık dikkatsizlik sonucu kaçarak alandan uzaklaştı. Tekirdağ-Malkara çevreyoluna çıkan dana trafiği birbirine kattı. Kaçan danayı, sahipleri ve sürücüler yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Dana yakalanamayınca Süleymanpaşa Veterinerlik Hizmetleri ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen veterinerlik hizmetleri ekipleri danayı iğneyle uyutarak yakaladı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi almasının ardından dana yeniden mezbahaya götürüldü.

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