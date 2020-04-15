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Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal hangi ülkede ne zaman çekildi? Dangal ne demek?

DİZİ HABERLERİ  | 15.04.2020 20:43 | Son Güncelleme

Dangal filmi 15 Nisan Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Hint sineması’nın (Bollywood) dünyaca tanınan yıldızı Amir Khan’un başrolünde oynadığı Bangal filmi çarpıcı öyküsüyle dikkat çekiyor. Sinemaseverler Dangal filminin konusu aratmaya başladı. Peki Dangal filminin konusu ne? Hint sinemasının önemli ismi Amir Khan kimdir? İşte Dangal hakkında tüm bilgiler…

Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal hangi ülkede ne zaman çekildi? Dangal ne demek?

Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Dangal filmi 18 Ağustos 2017 yılında vizyona girdi. Başrollerinde usta yönetmen ve oyuncu olan Aamir Khan'ın yer aldığı filmi Hindistan başta olmak üzere tüm dünyada büyük ses getiren filmler arasında adını yazdırmayı başardı. İşte Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu.

Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır...

dangal

DANGAL OYUNCU KADROSU

Mahyavir Singh Phogat olarak Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur olarak Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat olarak Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta olarak Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari olarak Sanya Malhotra

Genç Babita olarak Suhani Bhatnagar

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü olarak Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam olarak Girish Kulkarni

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DANGAL NE DEMEK?

"Dangal", Hindistan'da güreş yarışlarına verilen isim. Dangal Türkçe olarak Güreşen Kişiler anlamını taşıyor.

DANGAL FİLMİ KONUSU

Güreşte bölgesel olarak birçok başarı kazanmış, hatta Hindistan şampiyonu olmuş Mahavir Singh (Aamir Khan) tecrübelerini aktarıp yetiştireceği, Hindistan için uluslararası alanda bir madalya kazanacak bir erkek çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istemektedir. Ancak 4 kızı olmasına rağmen hiç erkek çocuğu olmamıştır. Günün birinde kızları Babita ve Geeta'daki potansiyeli farkedince, onları bir erkek gibi güreş müsabakalarına hazırlamaya başlar. Mahavir'in gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek, artık kızlarının elindedir.

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