Dangal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dangal hangi ülkede ne zaman çekildi? Dangal ne demek?

Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Dangal filmi 18 Ağustos 2017 yılında vizyona girdi. Başrollerinde usta yönetmen ve oyuncu olan Aamir Khan'ın yer aldığı filmi Hindistan başta olmak üzere tüm dünyada büyük ses getiren filmler arasında adını yazdırmayı başardı. İşte Dangal filmi konusu ve oyuncu kadrosu.
Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır...
Mahyavir Singh Phogat olarak Aamir Khan
Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur olarak Sakshi Tanwar
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat olarak Fatima Sana Shaikh
Genç Geeta olarak Zaira Wasim
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari olarak Sanya Malhotra
Genç Babita olarak Suhani Bhatnagar
Rohit Shankarwar
Vivan Bhatena
Aparshakti Khurrana
2 numaralı erkek dövüşçü olarak Kaustubh Pile
Antrenör Pramod Kadam olarak Girish Kulkarni
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"Dangal", Hindistan'da güreş yarışlarına verilen isim. Dangal Türkçe olarak Güreşen Kişiler anlamını taşıyor.
Güreşte bölgesel olarak birçok başarı kazanmış, hatta Hindistan şampiyonu olmuş Mahavir Singh (Aamir Khan) tecrübelerini aktarıp yetiştireceği, Hindistan için uluslararası alanda bir madalya kazanacak bir erkek çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istemektedir. Ancak 4 kızı olmasına rağmen hiç erkek çocuğu olmamıştır. Günün birinde kızları Babita ve Geeta'daki potansiyeli farkedince, onları bir erkek gibi güreş müsabakalarına hazırlamaya başlar. Mahavir'in gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek, artık kızlarının elindedir.
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