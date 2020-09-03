Daniel Prude: ABD'de bir siyahın polis tarafından başına bir bez geçirilmesiyle hayatını kaybetmesinin görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin New York eyaletinin Rochester şehrinde Daniel Prude adındaki siyah bir adamın polis tarafından başına bir bez geçirilmek suretiyle nefessiz bırakıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. 23 Mart'ta gerçekleşen olay sırasında 41 yaşındaki siyah ABD'linin silahsız olmasına rağmen yüzükoyun sokağa yatırıldığı ve başına zanlıların tükürmesini önlemek için kullanılan bezin geçirildiği belirtildi. Prude bu olayın arından bir hafta sonra hayatını kaybetti. Ailesi çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında polislerin müdahalesinden 15 dakika sonra Daniel Prude'un hastaneye getirildiğini ve beyin ölümünün gerçekleşmiş olduğunu açıkladı. Basın toplantısında konuşan Daniel Prude'un kardeşi Joe Prude, Daniel Prude'un akıl sağlığı ile ilgili olarak geçirdiği bir kriz sırasında yardım almak için polisi aradığını söyledi. Joe Prude, Daniel'ın polisin diziyle üstüne eğilerek müdahale etmesinin ardından nefes almayı kestiğini söyledi. Prude'un ölümü ABD'yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetinden iki ay önce gerçekleşti.