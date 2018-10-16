Daniels'in Trump'a açtığı iftira davası reddedildi

Daniels'in susmasi için tehdit edildiği şeklindeki sözleri Trump tarafından yalanlanmıştı.Los Angeles federal mahkeme yargıcı porno yıldızı Stormy Daniels'in ABD Başkanı Donald Trump hakkında açtığı iftira davası başvurusunu reddetti. Gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels, 2006 yılında Trump ile cinsel ilişkide bulunduğunu açıklamış, Başkan Trump ise bu iddiayı yalanlamıştı.

Daniels'in açtığı davanın konusu, Daniels'in tehdit edildiğine dair iddialarıyla ilgili Trump'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımdı. Daniels mesajın yalan ve karalayıcı olduğunu iddia etmişti. Mahkeme ise mesajdaki "retorik abartmanın" genelde siyasette kullanılan bir söylem olduğunu ve bunun anayasada yer alan ifade özgürlüğü ile örtüştüğünü hükme bağladı.

Daniels'in dava açma gerekçesinde Trump ile ilişkisi hakkında konuşacağını duyurduğu 2011 yılında bir erkek tarafından tehdit edildiği belirtilmişti. Daniels'in ifadesine göre bu şahıs kendisine "Trump'ı rahat bırak, o olayı da unut" demişti. Daniels, Trump'ın seçilmesinden sonra geçen yıl kendisini tehdit eden adamın robot resmini yaptırmış ve resim 17 Nisan'da yayımlanmıştı.