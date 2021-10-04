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Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek neden boşanıyor?

04.10.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna'nın, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberi büyük şaşkınlık yarattı. Danilo Zanna'nın, Tuğçe Demirbilek ile yaşadığı evi terk ettiği iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şefin sevenleri, ''Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek neden boşanıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek neden boşanıyor?

2012 yılında dünyaevine giren İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'in boşanacağı iddiası, ünlü şefin sevenlerini hayrete düşürdü. MasterChef Türkiye ile yıldızı parlayan Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek'in neden boşanmak istediği merak edilmeye başlandı. Peki Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek neden boşanıyor? İşte yanıtı...

DANİLO ZANNA VE TUĞÇE DEMİRBİLEK NEDEN BOŞANIYOR?

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra İstanbul'da kalmaya karar veren İtalyan şef Danilo Zanna, bu defa sempatik tavırları ve başarılarıyla değil, ayrılık iddiasıyla gündeme geldi.

Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek neden boşanıyor?

9 yıl önce evlenen Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'in boşanacağı haberi magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Geçtiğimiz Temmuz ayında birlikte tatil yapan Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek çifti, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılık kararı aldı.

Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek neden boşanıyor?

Danilo Zanna, ailesiyle birlikte yaşadığı Etiler'deki evini terk etti ve kendisine yine aynı semtten bir ev tuttu. Danilo Zanna'nın oğluna yakın olmak için Etiler'de kaldığı öne sürüldü.

Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek neden boşanıyor?

DANİLO ZANNA VE EŞİ TUĞÇE DEMİRBİLEK NASIL TANIŞTI?

Danilo Zanna, Giresunlu eşi Tuğçe Demirbilek ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim... Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik.

Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek neden boşanıyor?

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TV8 Mehmet Yalçınkaya Acun Ilıcalı Danilo Zanna Masterchef
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