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Danimarka aşıları 'borç' verecek!

21.04.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka, azınlık Danimarkalıların da yaşadığı Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletine, 55 bin doz AstraZeneca firmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını “ödünç” vereceğini açıkladı. Danimarka makamları 14 Nisan’da yaptığı açıklamada, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağ bulunması nedeniyle, AstraZeneca’nın Kovid-19 aşılama programından çıkardığını duyurmuştu

Danimarka aşıları 'borç' verecek!

Danimarka, Almanya’ya 55 bin doz AstraZeneca aşısını ödünç verecek. Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, Almanya'nın Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Daniel Günther’den gelen talep üzerine 55 bin doz AstraZeneca aşısının bu eyalete "ödünç verilmesinin" kararlaştırıldığı belirtildi.

KALAN AŞI NE YAPILACAK BELLİ DEĞİL

Danimarka’nın yaklaşık 270 bin doz AstraZeneca aşısının olduğu daha önce açıklanmıştı.

Almanya’ya ödünç verilecek 55 bin doz haricinde, geri kalan aşıların ne yapılacağının henüz kararlaştırılmadığı kaydedildi.

14 NİSAN'DA ASTRAZENECA'YI DURDURMUŞTU

Danimarka makamları 14 Nisan’da yaptığı açıklamada, aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağ bulunması nedeniyle, AstraZeneca’nın Kovid-19 aşılama programından çıkardığını duyurmuştu.


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Almanya

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