Danimarka AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Danimarka Sağlık Kurumu, olası yan etkileri nedeniyle AstraZeneca ile aşı uygulamasının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Sağlık Kurumu tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, aşı yapılan bazı kişilerde "ciddi kan pıhtılaşması" tespit edilmesi nedeniyle aşının uygulanmasının askıya alındığı belirtildi.

Danimarka'nın, İngiltere-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıların kullanımını durdurması üzerine, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) da inceleme başlattığı bildirildi. Danimarka Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şu aşamada aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olup olmadığının henüz bilinmediği vurgulandı.

Açıklamada, aşının kullanımının ilk etapta 14 gün için durdurulduğu belirtilerek, bu sürenin sonunda durumun yeniden değerlendirileceği kaydedildi. Ayrıca AstraZeneca aşısının reddedilmediği, sadece kullanımının askıya alındığı vurgulandı. Aşının koronavirüse karşı etkili olduğuna dair raporların bulunduğu hatırlatılarak, diğer yandan olası ciddi yan etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğine de vurgu yapıldı.