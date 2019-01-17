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Danimarka BAE’ye silah satışını dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 10:04 | Son Güncelleme

Danimarka BAE’ye silah satışını dondurdu

KOPENHAG (AA) - Danimarka, Yemen’de yaşanan insani krizdeki rolü nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) silah satışını dondurdu

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen tarafından parlamentoda yapılan bilgilendirmede, Yemen’deki savaşın bir parçası olarak gösterilen BAE’ye silah ve askeri malzeme ihracatının dondurulduğunu açıklandı.

İnformation gazetesinin haberine göre, Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünü de bilgilendirerek, BAE’ye yönelik silah ve askeri malzeme ihracat izinlerinin mümkünse geri çekilmesini istendi.

BAE, Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan’ın müttefiği olarak Yemen’de yer alıyor.

Danimarka, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen’de yaşanan insani krizdeki rolünden dolayı, 22 Kasım 2018’de, Suudi Arabistan’a da silah ve askeri mühimmat satışını durdurmuştu.

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