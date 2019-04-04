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Danimarka bankası, Suudi Arabistan'a silah satan şirketlerden çekiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 03:32 | Son Güncelleme

Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank’ın sahibi olduğu Danica Pension adlı emeklilik şirketi, Suudi Arabistan’a silah ve askeri mühimmat satan şirketlerdeki yatırımlarını sonlandıracak

KOPENHAG (AA) - Danske Bank’ın sahibi olduğu emeklilik şirketi Danica Pension, Suudi Arabistan’a silah ve mühimmat satan şirketlerdeki hisselerini devredecek.

Danimarka’da yayın yapan İnformation gazetesinin haberine göre, Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank’ın sahibi olduğu emeklilik şirketi Danica Pension, Suudi Arabistan’a silah ve askeri mühimmat satan şirketlerdeki hisselerini satacak.

İnformation'a açıklamada bulunan Danske Bank Asset Management ve Danica Pension Yatırım Direktörü Anders Svennesen, haberi doğrularken, amaçlarının hükümetin yasağına destek olmak olduğunu söyledi.

Danimarka hükümeti, 22 Kasım 2018’de aldığı kararla, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'de yaşanan insani krizdeki rolü nedeni ile Suudi Arabistan'a silah satışını askıya almıştı.

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