HABER

Danimarka Bankasında 200 Milyar Dolarlık Para Aklama Şüphesi

19.09.2018 18:50 | Son Güncelleme

Danimarka’nın en büyük bankasının genel müdürü yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti. Yürütülen iç soruşturmada bankanın Estonya şubesinin büyük bir para aklama operasyonuna müdahil olduğu, yapılan işlemlerin önemli kısmının “şüpheli” bulunduğu belirtildi

Danimarka Bankasında 200 Milyar Dolarlık Para Aklama Şüphesi

Danimarka’nın en büyük bankasının genel müdürü yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti. Yürütülen iç soruşturmada bankanın Estonya şubesinin büyük bir para aklama operasyonuna müdahil olduğu, yapılan işlemlerin önemli kısmının “şüpheli” bulunduğu belirtildi.

Bankanın şüpheli müşterileri arasında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in aile üyeleri de var.

Danske Bankası’nın Baltık şubesine Rus Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in aile üyeleri de dahil olmak bazı kişilerden gelen kara para akışıyla ilgili haberlerin ardından banka bir iç soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada 200 milyar euronun Estonya’daki şube aracılığıyla transfer edildiği saptandı.

Soruşturmanın ardından yayınlanan raporda “ödemelerin büyük kısmının şüpheli olduğu” belirtildi.

Bankanın genel müdürü Thomas Borgen, yaptığı açıklamada “Danske Bankası Estonya’da kara para aklama davasıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirememiştir. Bundan derin üzüntü duyuyorum. Tüm taraflar için en doğru olanın istifamı vermek olduğunu düşünüyorum” dedi. Borgen soruşturmanın ardından yazılan raporda kişisel olarak aklanmıştı.

Soruşturmada 6 bin 200 müşterinin en fazla risk faktörünü içerdiği tesbit edildi. Bunların büyük çoğunluğu şüpheli bulundu.

Danimarkalı müfettişler Danske Bankası’nın Estonya’da para aklama karşıtı aktivitelerinde ciddi açık olduğunu bildirmiş ve kendisine bunları düzeltmek için 30 Haziran’a kadar süre tanımıştı.

Son olarak Danimarka’nın yetkili savcısı “para aklamayla ilgili ihlaller” nedeniyle adli soruşturma başlatmıştı.

PARTNERÇocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!Çocuğunuz size karşı geliyorsa nedeni bu olabilir!
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde barda eğlenen İrlandalı erkek turiste çalışanlardan cinsel istismar!Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde barda eğlenen İrlandalı erkek turiste çalışanlardan cinsel istismar!
Maaßen İçişleri Bakanlığı'nda güvenlikten sorumlu olacakMaaßen İçişleri Bakanlığı'nda güvenlikten sorumlu olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

İlginizi Çekebilir

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Morglar doldu, cesetler konteynerlerde tutuluyor

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Marmaris'te rezalet! Cinsel ilişkiyi reddeden turisti hastanelik etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında görüşeceğiz

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde barda eğlenen İrlandalı erkek turiste çalışanlardan cinsel istismar!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde barda eğlenen İrlandalı erkek turiste çalışanlardan cinsel istismar!

90'ların kukla kahramanları Edi ile Büdü eşcinsel mi?

90'ların kukla kahramanları Edi ile Büdü eşcinsel mi?

Ukrayna'da canlı yayın sırasında muhabire eziyet!

Ukrayna'da canlı yayın sırasında muhabire eziyet!

İngiltere'de kendisine okul bulamayan Alfie Aldridge dünya devlerinin aranan yüzü oldu

İngiltere'de kendisine okul bulamayan Alfie Aldridge dünya devlerinin aranan yüzü oldu

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.