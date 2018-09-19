Danimarka Bankasında 200 Milyar Dolarlık Para Aklama Şüphesi

Danimarka’nın en büyük bankasının genel müdürü yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti. Yürütülen iç soruşturmada bankanın Estonya şubesinin büyük bir para aklama operasyonuna müdahil olduğu, yapılan işlemlerin önemli kısmının “şüpheli” bulunduğu belirtildi.
Bankanın şüpheli müşterileri arasında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in aile üyeleri de var.
Danske Bankası’nın Baltık şubesine Rus Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in aile üyeleri de dahil olmak bazı kişilerden gelen kara para akışıyla ilgili haberlerin ardından banka bir iç soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada 200 milyar euronun Estonya’daki şube aracılığıyla transfer edildiği saptandı.
Soruşturmanın ardından yayınlanan raporda “ödemelerin büyük kısmının şüpheli olduğu” belirtildi.
Bankanın genel müdürü Thomas Borgen, yaptığı açıklamada “Danske Bankası Estonya’da kara para aklama davasıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirememiştir. Bundan derin üzüntü duyuyorum. Tüm taraflar için en doğru olanın istifamı vermek olduğunu düşünüyorum” dedi. Borgen soruşturmanın ardından yazılan raporda kişisel olarak aklanmıştı.
Soruşturmada 6 bin 200 müşterinin en fazla risk faktörünü içerdiği tesbit edildi. Bunların büyük çoğunluğu şüpheli bulundu.
Danimarkalı müfettişler Danske Bankası’nın Estonya’da para aklama karşıtı aktivitelerinde ciddi açık olduğunu bildirmiş ve kendisine bunları düzeltmek için 30 Haziran’a kadar süre tanımıştı.
Son olarak Danimarka’nın yetkili savcısı “para aklamayla ilgili ihlaller” nedeniyle adli soruşturma başlatmıştı.
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