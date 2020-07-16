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Danimarka Başbakanı Frederiksen evlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

Geçen yıl yapılan parlamento seçiminden zaferle ayrılarak başbakan olan 43 yaşındaki Mette Frederiksen, 55 yaşındaki film yönetmeni Bo Tengberg ile Mön kasabasındaki Magleby Kilisesi'nde yapılan nikahla evlendi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen evlendi

Geçen yıl evlenmeyi planlayan çiftin düğünü, seçimlere denk geldiği için bu yıla ertelenmişti. 18 Temmuz'da yapılması planlanan düğün, AB Zirvesi nedeniyle yine ertelenmişti. Çift, bugün sürpriz bir nikahla hayatını birleştirdi.

İlk evliliğini iletişimci Erik Harr ile yapan Frederiksen’in, Harr'dan 17 yaşında Ida Feline adında bir kızı ve 14 yaşında Magne adında bir oğlu bulunuyor. Frederiksen ve Harr çifti 2003-2014 yılları arasında evli kalmıştı. Tengberg’in ise 2 evlilikten 3 çocuğu bulunuyor.

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