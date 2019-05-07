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Danimarka Başbakanı Rasmussen’den genel seçim çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 15:23 | Son Güncelleme

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, 5 Haziran’da genel seçim çağrısında bulundu.Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, yapılan anketlerde başında bulunduğu merkez sağ koalisyonun, Sosyal Demokratların önderlik ettiği daha sol eğilimli bir blok tarafından yenileceğinin öngörülmesine rağmen 5 Haziran için genel seçim çağrısında bulundu.

Danimarka Başbakanı Rasmussen’den genel seçim çağrısı

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, 5 Haziran’da genel seçim çağrısında bulundu.
Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, yapılan anketlerde başında bulunduğu merkez sağ koalisyonun, Sosyal Demokratların önderlik ettiği daha sol eğilimli bir blok tarafından yenileceğinin öngörülmesine rağmen 5 Haziran için genel seçim çağrısında bulundu. Seçim Avrupa parlamento seçimlerinden 10 gün sonra yapılacak.
Öte yandan, Danimarkalılar arasında iklim değişikliği konusunda artan endişe büyüyor. Bununla birlikte, 41 yaşındaki Sosyal Demokrat lider Mette Frederiksen, güçlü çevre sicili rekoru ile öne çıkan Danimarka’da daha yeşil politikalar sözü verdi.
Rasmussen, Liberal Partisini Muhafazakarlar ve vergi karşıtı Liberal İttifak ile birleştiren üç partili bir koalisyona liderlik ediyor. Hükümeti iktidarda kalmak için göçmenlik karşıtı Danimarka Halk Partisi’nden milletvekili desteğine güvendi. Ancak milliyetçi grup, aşırılık yanlısı partilerin yarışa girmesi ve popülist oyu bölmesi sonrasında son zamanlarda geride kaldı.

Danimarka Başbakanı Rasmussen’den genel seçim çağrısı

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