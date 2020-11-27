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Danimarka Başbakanı vizonlar için ağladı, özür diledi

27.11.2020 16:15 | Son Güncelleme:
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Danimarka Başbakanı vizonlar için ağladı, özür diledi

4 Kasım’da yaptığı açıklamayla vizonların Cluster-5 virüsü taşıdığını ve aşıların vizonlara etki etmeyeceğini söyleyip yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararını alan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Perşembe günü katıldığı bir TV programında, milyonlarca vizonun katledilmesi için aldığı karar için özür diledi. Alınan kararın acil bir karar olduğunu belirten Başbakan Frederiksen, gözyaşlarını tutamadı.

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da hükümet, mutasyona uğrayıp Cluster-5 virüsüyle beraber corona virüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine 4 Kasım’da, çiftliklerde yetiştirilen 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar vermişti.

‘COVİD-19 SÜRECİNİ DÜZGÜN YÖNETEMEDİK’

Geçtiğimiz gün Danimarka’da yayın yapan TV2’ye konuşan Başbakan Mette Frederiksen, vizonlar için gözyaşlarını tutamadı. Hükümetin Covid-19 sürecini düzgün bir şekilde yönetemediğini kabul eden Frederiksen, milyonlarca vizonun katledilmesinden dolayı özür diledi.

Katıldığı programda gözyaşlarını tutamadığı görülen Mette Frederiksen, “Ortaya çıkan olaylardan sonra özür dilemek için bir nedenim olduğunu düşünüyorum. Bu durum için özür diliyorum, çünkü bir çok hata yaptım” şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCE DE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Danimarka hükümeti, ülkedeki tüm vizonları öldürme kararının yasal bir dayanağı olmadığını açıklamış ve bunun için halktan özür dilemişti. Başbakan Mete Frederiksen, 'yasal temele ihtiyaç olduğunu bilmediğini' söylemişti.

Frederiksen, "Acelemiz olsa da bunun için yasal temele ihtiyacımız olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Ama bilmiyordum. Bunun için özür dilerim" demişti. Danimarka hükümeti bunun üzerine vizonların topluca öldürülebilmesi için yeni bir yasa hazırlamıştı.


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