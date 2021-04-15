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Danimarka bıraktı, Çekya talip oldu: Tüm dozları almaya hazırız

15.04.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya, Danimarka'nın aşı programından çıkardığı AstraZeneca aşısına talip oldu. Başbakan Yardımcısı Hamacek, Danimarka'dan tüm dozları almaya hazır olduklarını açıkladı.

Danimarka bıraktı, Çekya talip oldu: Tüm dozları almaya hazırız

Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek, Danimarka'nın yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı uyguladığı ancak aşılama programından çıkarma kararı aldığı AstraZeneca aşısını bu ülkeden satın almak istediklerini bildirdi.

Hamacek, gazetecilere yaptığı açıklamada, AstraZeneca aşısı ile bazı kişilerde beyinde ortaya çıkan kan pıhtılaşması arasında bağ bulunduğu gerekçesiyle bu aşıyı programından çıkaran Danimarka'dan tüm dozları almaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya'dan Sputnik V aşısı almak için pazartesi Moskova'ya gideceğini anlatan Hamacek, "Rus aşısı sadece Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayı sonrası kullanıma alınabilir" dedi.

AŞI TARTIŞMALARI 2 BAKANI YERİNDEN ETMİŞTİ

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Rus ve Çin aşısının kullanımına destek vermeyen Sağlık ve Dışişleri bakanlarına tepki göstermiş, daha sonra ise her iki bakan görevden alınmıştı.

Çekya'da son 24 saatte 5 bin 33 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 1 milyon 590 bin 124'e çıktığı ülkede, yaşamını yitirenlerin sayısı 38 artarak 28 bin 124 oldu.

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