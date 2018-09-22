"Danimarka Çocuk Festivali" Boğaziçi'nde düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluk kavramının önemine dikkati çekmek için 2. kez düzenlenen "Danimarka Çocuk Festivali"nde renkli görüntüler yaşandı.
Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Spor Tesisi'nde düzenlenen festivale, 6-12 yaş arası bin 500'den fazla çocuk ile aileleri katıldı.
Etkinlikte, "Tohum Topu Atölyesi", "Kendini Sulayan Saksı Atölyesi", "Kullanılmış Kağıtlardan Tohum Kağıdı Atölyesi", "Çöplerden Hayalinizdeki Evi Yapın" gibi farklı alanlardaki atölyelere katılan çocuklar, doğayı ve ekolojik sistemi yakından tanıma imkanı buldu.
Festivalde, "Sağlıklı Bireyler ve Nitelikli Eğitim", "Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları", "Erişilebilir ve Temiz Enerji" ve "İklim Eylemi" konularında da bilgi edinen çocuklar, zumba, koşu ve "pedal çevirerek smoothie yapımı" gibi aktivitelere de katıldı.
Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmanın önemine inandıklarını söyleyerek, gelenekselleşen festivalde, yaratıcılık, sürdürülebilirlik, sağlıklı yaşam gibi değerlerin yer aldığını belirtti.
Galskjot, temel hedeflerinin ise bu gibi etkinliklere gelme imkanı bulamayan çocukların etkinliğe katılımını sağlayarak bu değerleri onlara da göstermek olduğunu ifade etti.
Etkinliğe kızları Lal ve Maya'yla katılan Koray Türkkan ise özellikle teknoloji çağında bu tarz etkinliklerin yapılmasını faydalı bulduğunu söyledi.
Türkkan, "Oyunlar elektronik bağımlılıktan uzak, çocukları el becerilerine yönlendirecek ve yaratıcılıklarını geliştirecek şekilde seçilmiş. Festivalde atık malzemelerden dönüştürülen, çevreye dost aktiviteler de mevcut." diye konuştu.
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