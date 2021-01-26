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  4. Danimarka’da Başbakan Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı

Danimarka’da Başbakan Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı

26.01.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Danimarka’da Başbakan Frederiksen’in maketini yakan 3 kişi tutuklandı

Danimarka'da 23 Ocak'ta Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösteride Başbakan Mette Frederiksen’in maketinin yakılmasıyla bağlantılı oldukları açıklanan üç kişi Kopenhag polisi tarafından tutuklandı.

Devlet yayıncısı DR’nin internet sitesinde yer alan habere göre, başbakan Mette Frederiksen'in maketini yakan 30, 32 ve 34 yaşlarındaki zanlılar, 'devlet büyüklerine karşı suç işleme' suçlamasıyla yargılanacak.

Zanlılar, Başbakan'a karşı ciddi tehdit oluşturdukları gerekçesiyle 19 Şubat’a kadar tutuklu kalacak.

Ülkede son haftalarda düzenlenen Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteriler şiddetli geçiyor. 9 Ocak’ta Kopenhag ve Aalborg’daki gösterilerde 23 kişi gözaltına alınmıştı.

23 Ocak’taki gösteride, Başbakan Mette Frederiksen’i temsil eden ve sokak lambası direğine asılan bir maketin boynuna, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine vizonların itlaf edilmesine atıfta bulunularak 'o da itlaf edilmeli ve edilecek' yazısı asılmış ve daha sonra maket ateşe verilmişti.

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