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Danimarka’da koronanın 31 farklı türüne rastlandı!

08.03.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Danimarka’da koronanın 31 farklı türüne rastlandı!

Danimarka’da Kovid-19’un 31 farklı türüne rastlandığı açıklandı.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 31 farklı türüne rastlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Heunicke, son günlerde ülkede Kovid-19’un 15 farklı türüne daha rastlandığını belirterek, Danimarka’da şimdiye kadar koronavirüsün 31 farklı türünün görüldüğünü duyurdu.

Danimarka’da, İngiltere’de ortaya çıkan, Kovid-19’un mutasyona uğramış, daha hızlı yayılan türü B117’nin yanı sıra Güney Afrika’da ortaya çıkan B1351 ile Brezilya’da ortaya çıkan P1 türlerine de rastlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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