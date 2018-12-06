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Danimarka'da öldürülen Türk'ün failleri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 17:43 | Son Güncelleme

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nedim Yaşar'ı öldürdüğü iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Danimarka'da öldürülen Türk'ün failleri yakalandı

Kopenhag polisinden yapılan açıklamaya göre, Nedim Yaşar'ın 19 Kasım'da hayatını anlattığı kitabın tanıtımını yapmasının ardından sokakta aracında uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yakalanan 24 ve 25 yaşlarındaki şüpheliler yarın hakim karşısına çıkarılacak.

Radyo programcısı ve "Los Guerreros" adlı eski çetenin elebaşı 31 yaşındaki Nedim Yaşar, geçmişinden arınmak için çetelerden ayrılmak isteyen gençlere yardımlarıyla biliniyordu.

Yerel bir radyoda, "Polis Radyosu" adlı program yapan Nedim Yaşar'ın, çeteden nasıl ayrıldığını konu alan "Kökler - Bir gangsterin çıkış yolu" adlı kitabı yayımlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Nedim Yaşar cinayet

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