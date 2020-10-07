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Danimarka’da Sosyal Liberal Parti'de cinsel taciz skandalı! Başkanlıktan ayrıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2020 22:09 | Son Güncelleme

Danimarka’da Sosyal Liberal Parti lideri Morten Östergaard, partisinden Lotte Rod’a cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle başkanlıktan ayrıldı.

Danimarka’da Sosyal Liberal Parti'de cinsel taciz skandalı! Başkanlıktan ayrıldı

Danimarka’da azınlık hükümeti Sosyal Demokrat Partinin, parlamentodaki oylamalarda çoğunluğu sağlamasında destek veren partiler arasında yer alan Sosyal Liberal Partinin (Radikale Venstre) lideri Morten Östergaard, Radikale Venstre üyesi Lotte Rod’a cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ederek parti başkanlığını bıraktı.

Bir basın açıklaması yapan Östergaard, yaklaşık 10 yıl önce yaşanan bir olayda, Lotte Rod’un beyan ettiği cinsel tacizi kendisinin yaptığını itiraf ederek, partisinin güvenini yitirdiği için parti liderliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Parti grubunda yapılan yaklaşık 7 saatlik toplantıda eski Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard ile Başkan Yardımcısı Sofie Carsten Nielsen arasında yapılan oylamada Sosyal Liberal Parti başkanlığına Sofie Carsten Nielsen seçildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sosyal Liberal Partili milletvekili Lotte Rod, 16 Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, partinin gençlik kollarında ve partide birkaç defa cinsel tacize uğradığını duyurmuştu.

Rod, kendi isteği dışında bacağının üst kısmına elini koyan partidaşlarının elini çekmek zorunda kaldığını vurgulamıştı. Danimarka’da geçen ay 322 kadın siyasetçi ülkede kadın politikacıların da cinsel tacize maruz kaldığı yönünde bir bildiriye imza koymuştu.

AA

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