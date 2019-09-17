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Danimarka'da Türk genci öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2019 09:33 | Son Güncelleme

Danimarka'da Türklerin yoğun olduğu İshöj'de silahlı saldırı sonucu yaralanan Tayfun Kara yaşamını yitirdi.

Danimarka'da Türk genci öldürüldü

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a 15 kilometre uzaklıkta bulunan, Türklerin yoğun olduğu İshöj ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan üç Türk'ten birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölen kişinin 22 yaşındaki Tayfun Kara olduğu öğrenildi. Polis yetkilileri, silahlı saldırının bir otomobile ateş açılmasıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Tayfun Kara'nın Konya Kuşçalı olduğu ve ve herhangibir çete bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Polis olayın çeteler arası bir çatışma olup olmadığını değerlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka İshöj Tayfun Kara saldırı

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