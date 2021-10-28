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Danimarka'da "vizon itlafı" krizi: Başbakan Frederiksen hakim karşısına çıkabilir

28.10.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka'da çiftliklerdeki vizonların itlaf edilmesinin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan Başbakan Mette Frederiksen hakim karşısına çıkarılabilir.

Danimarka'da "vizon itlafı" krizi: Başbakan Frederiksen hakim karşısına çıkabilir

Danimarka'da geçtiğimiz yıl Kasım ayının başlarında yeni tip koronavirüsün (Covid-19) vizonlarda mutasyona uğradığı gerekçesiyle vizon çiftliklerinde bulunan yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar verilmişti. Vizonların itlafına başlanırken, riskli bölgeler dışında bulunan çiftliklerdeki vizonların itlaf edilmesinin yasal gerekçesinin bulunmadığı savunulmuş, söz konusu durum hükümet tarafında da kabul etmişti. Ülkedeki vizon itlafı krizinin ardından eleştiri oklarının hedef olan Tarım Bakanı Mogens Jensen görevinden istifa ettiğini duyurmuş fakat Başbakan Mette Frederiksen baskılara rağmen istifa etmemişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKABİLİR

Bu yılın başlarında söz konusu olayı araştırmak üzere atanan komisyon, soruşturma kapsamında 1 milyonu aşkın belge ve e-posta topladığını duyurdu. Komisyon, Başbakan Frederiksen’den vizon itlafına ilişkin kararın alındığı günlere ait tüm yazışmaları istediğini ancak bu yazışmalara silindikleri gerekçesiyle ulaşamadığını bildirdi. Mette Frederiksen'in personeli söz konusu yazışmaların 30 gün sonra otomatik olarak silindiğini savunsa da halkın bir kısmının Frederiksen'e dair şüpheleri devam ediyor. Danimarka medyasında, bazı kesimlerce vizon katliamına ilişkin yazışmaları kasten silerek yok etmekle suçlanan Frederiksen'ın hakim karşısına çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı. İddialar karşısında genel olarak sessizliğini koruyan Frederiksen, bakanlığın silinen yazışmaları geri yüklemeye ve yönergeleri gözden geçirmeye çalışacağına söz verdi.

Liberal Parti'den Jakob Elleman-Jensen, Tarım Bakanı Jensen'in istifasının ardından yaptığı açıklamada, “Başbakan Mette Frederiksen'in de aynısını yapmasını istiyorum. Başbakanın bir hata yaptığında bunun onun sorumluluğu olduğunu kabul etmesini istiyorum” ifadelerini kullanmış, vizon itlafında Başbakan Frederiksen’in de sorumlu tutulması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Danimarka
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