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Danimarka'da yetişkinler çocukların önünde soyundu

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka'da ilkokul çocukları için düzenlenen bir programda yetişkinler, tüm vücut yapılarının aynı olduğu ve vücutlarından utanmamaları gerektiği mesajını vermek için çocukların gözü önünde soyundu.

Danimarka'da yetişkinler çocukların önünde soyundu

Danimarka'da bir çocuk kanalındaki 'Ultra Strips Down' adlı popüler şov programında ortaya çıkan görüntüler tartışma yarattı.

Programda soyunan beş misafir yaşları 11-13 olan çocuklara vücutları ile ilgili her türlü soruyu utanmadan sormalarını istedi.11-13 yaş aralığındaki çocukların izleyici olarak katıldığı programda 'kusursuz vücut' konusu ele alındı. Cinsel organlardaki kusursuzluğun konuşulduğu bölümde 5 yetişkin stüdyoda çocukların önünde soyundu.

Programda soyunan beş misafir yaşları 11-13 olan çocuklara vücutları ile ilgili her türlü soruyu utanmadan sormalarını istedi.

Daha önce bir çok ödül kazanmış programın sunucusu, yetişkin misafirlerden çocuklara "mükemmel vücut" kavramının olmadığını göstermek için soyunmalarını istemesinden sonra büyük tepki çekti.

Bazı vatandaşlar, çocukların izleyici olarak katıldığı bir eğitimsel programda, ne olursa olsun misafirlerden çocukların gözü önünde soyunmamaları gerektiğini söyledi.

Ayrıca bazı izleyiciler de, çocukların yetişkin kişilerin cinsel organlarını görmelerinin edebe aykırı bir davranış olduğunu ve böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Gelen tepkiler üzerine New York Times'a açıklamada bulunan programın yapımcısı Jannik Schow, yaptıklarının cinsellikle ilgili olmadığını sadece çocuklara kendi vücutlarından utanmamaları gerektiğini öğretmek için böyle bir şey yaptıklarını söyledi.

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