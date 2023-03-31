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Danimarka'daki skandala AK Parti'den tepki: Nefret suçlarının merkezi oldu

31.03.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka'da öğleden sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırılar yapıldı. Skandal olayın ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Kuranı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Danimarka'daki skandala AK Parti'den tepki: Nefret suçlarının merkezi oldu

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına karşı yapılan nefret suçunun tekrarlanmasına izin verilmesine peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından çirkin saldırıları lanetledi.

Çelik sosyal yaptığı açıklamada, "Danimarka, Ramazan ayında nefret suçlarının merkezi oldu. Kuranı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan saygısızlığın tekrarlanmasını lanetliyoruz. Açık bir nefret suçuna izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz.Danimarka makamlarının nefret suçunun faillerine karşı harekete geçmesi çağrımızı tekrarlıyoruz... Sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE ÇİRKİN SALDIRILAR

Danimarka'da öğleden sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı yapıldı.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli marjinal grup üyesi 5 kişi tarafından düzenlenen provokasyon, grubun Facebook hesabında canlı yayınlandı.

Provokatörler, Peygamber Hazreti Muhammed ve İslam düşmanı pankart açarken, İslam'a hakaret içeren sloganlar attı ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirdi.

Provokasyon sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken Danimarka makamlarının, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı belirtildi.
Danimarka'da 24 Mart'ta da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı.


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Danimarka Ömer Çelik

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