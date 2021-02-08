Danimarka'dan enerji sorunu için yeni adım

Yaşanan iklim krizi nedeniyle geliştirilen bir enerji santrali ile birlikte 3 milyon kişiye elektrik sunabilen ağlar inşa ediliyor. Bu tür sistemler daha önce birçok ülke tarafından üretilmeye çalışılmıştı. Fakat 2030 yılında sera gazı emisyonunu yüzde 70 oranda düşürmek isteyen Danimarka, bu anlamda ipi göğüsledi.

Bugüne kadar birçok Avrupa ülkesi enerji adaları ismi verilen projeler geliştirmeye çalıştı. Ancak çoğunlukla bu projeler aksatıldı. Danimarka ise öncü olma cesaretini gösterdi. 2050 yılına kadar sıfır karbon seviyesine gelmeyi istiyorlar.

200 TANESİ İLE 3 MİLYON HANEYE ENERJİ

Danimarka tarafından geliştirilen enerji adası projesi ile birlikte 18 futbol sahası büyüklüğünde bir alan oluşturulacak. Bu alan içerisinde 34 milyar dolarlık bütçe ile bazı donanımlar kurulacak. Mesela 200 dev rüzgar türbini öncelikle kurulacak.

Enerji Adası ile birlikte 3 milyon hane enerji elde edebilecek. Hatta Danimarka bu sayısı ilerleyen dönemlerde artırmak istiyor. Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerin de enerji adasından yararlanmasını sağlayacak proje, şu an için tasarım aşamasını geçti.