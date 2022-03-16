Danimarka’dan şaşırtan sigara hamlesi! Yasaklayacaklar…

Danimarka’da gelecek nesiller için sigarasız bir hayat olmasını sağlamak için 2010’dan sonra doğanlara ömür boyu sigara ve nikotin ürünlerinin satışının yasaklanması planlanıyor.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, "Gerekirse, yaş sınırını kademeli olarak yükselterek 2010 doğumlu kuşağa satışı tamamen yasaklamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Mevcut yasalara göre, 18 yaşın altındaki Danimarka vatandaşlarının tütün satın alması veya elektronik sigara içmesi yasaklandı.

KANSERİN ÖNDE GELEN NEDENİ

Heunicke, ‘15 ila 29 yaş arasındaki insanların yaklaşık yüzde 31'inin hala sigara tüketiyor.’ dedi. 5,8 milyon nüfuslu ülkede kanserin önde gelen nedeni olan sigara kullanımının yılda 13 bin 600 ölüme neden olduğunu da sözlerine ekledi.

Danimarka Kanser Derneği tarafından yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 64'ü bu yeni planı destekliyor. Destekleyenlerin yüzde 67’si ise 18-34 yaş aralığında.

Yeni Zelanda’da da Aralık ayında bu yıl çıkması planlanan bir yasayla 2008’den sonra doğan nesile tütün satışını kademeli olarak yasaklayacağını duyurmuştu.



