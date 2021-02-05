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Danimarka dünyanın ilk enerji adasını inşa edecek

05.02.2021 10:40 | Son Güncelleme:
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Danimarka dünyanın ilk enerji adasını inşa edecek

Danimarka, Kuzey Denizi'nde ilk aşamada üç milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası inşa edecek. Ülke tarihinin en büyük inşaat projesi olan adanın 18 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Bunun daha sonra üç katına çıkarılabileceği belirtiliyor.

Danimarka, Kuzey Denizi'nde ilk aşamada üç milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası inşa edecek.

Dünyanın ilk enerji adasıyla ilgili proje ülkedeki siyasi partilerden onay aldı.

Ülke tarihinin en büyük inşaat projesi olan adanın 18 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Bunun daha sonra üç katına çıkarılabileceği belirtiliyor.

200 dev rüzgâr türbini için bir merkez olarak hizmet verecek ada kıyıdan 80 kilometre uzaklıkta inşa edilecek.

2033'TE HİZMETE GİRECEK

İnşaatına 2026'da başlanması planlanan tesisin 2033'te devreye girmesi bekleniyor.

Yüzde 51'i devlete ait olacağı belirtilen tesisin proje maliyetinin 34 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

Yeni adanın enerji üretme kapasitesi 3 gigavat olacak. Kapasitenin zaman içinde 10 gigavata çıkarılması hedefleniyor.

Burada üretilen elektriğin Belçika, Hollanda ve Almanya'ya da verilmesi planlanıyor.

Enerji adası

Adanın ayrıca gemicilik, havacılık, sanayi ve ağır yük taşımacılığı sektörüne yeşil hidrojen sağlayabileceği belirtiliyor.

Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen, projeyle ilgili olarak "Bu dev bir şey. Haritayı değiştiriyoruz." dedi.

Danimarka, yürürlükte olan İklim Yasası uyarınca 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine göre yüzde 70 azaltma taahhüdünde bulunmuştu.

Danimarka 2050'ya kadar da karbon-nötr bir ülke olmayı hedefliyor.

Hükümet geçen yıl Kuzey Denizi'ndeki tüm yeni petrol ve gaz arama faaliyetlerini sonra erdirdireceğini açıklamıştı.

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