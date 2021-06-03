Danimarka, iltica başvurusu yapanları yasal süreç bitene kadar AB dışına göndermeye hazırlanıyor

Hükümet Sözcüsü Rasmus Stoklund, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, "Danimarka'ya iltica başvurusunda bulunuyorsanız, Avrupa dışında bir ülkeye gönderileceğinizi bileceksiniz. Böylece insanların Danimarka'ya gelerek iltica başvurusunda bulunmasını engellemeyi umuyoruz" diye konuştu.

Bu konudaki yeni düzenlemeler özellikle de 2015 yılında Danimarka'ya iltica başvurusunda bulunanların sayısının 21 bin ile zirveye ulaşmasından sonra hız kazandı.

AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu ise yasa konusunda kaygıları olduğunu bildirdi.

Sosyal Demokrat Parti'nin büyük ortağı olduğu hükümet tarafından önerilen yeni düzenlemeye göre, mülteci kampları kurulması ve idaresi için gönüllü olacak "ortak ülkeler" aranacak. Göç hatları üzerinde faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarına mali yardım sağlanacak.

Danimarka P** arlamentosu, iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların, dosyaları karara bağlanıncaya kadar Avrupa Birliği sınırları dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesinin yolunu aça **n bir yasa tasarısını kabul etti.

Yeni yasayla iltica dosyaları üçüncü ülkede değerlendirilecek ve başvuran kişiye o ülkede koruma sağlanmasına karar verilebilecek.

Avrupa Komisyonu endişeli

Avrupa Komisyonu'nun ise düzenlemeye ciddi itirazları var.

Komisyon'un İçişleri Sözcüsü Adalbert Jahnz "İltica başvurularının başka bir ülkede işleme konması hem iltica süreçlerine erişim hem de etkili bir korumaya erişim konularında çok temel sorular yaratıyor" dedi.

Danimarka'da mültecilerle ilgili çalışmaları yürüten önde gelen bir yardım kuruluşu olan Danimarka Mülteci Konseyi de bir açıklama yaptı ve milletvekillerinin "esasen karanlıkta oy kullandıklarını" çünkü destekledikleri sistemin örneği bulunmadığını söyledi.

Açıklamada, "İltica başvurularının sorumluluğunu başka ülkelere vermek hem sorumsuzluktur, hem de dayanışmaya ters düşer. Milletvekillerine defalarca bu yasayı reddetmeleri için çağrı yaptık" denildi.

'**Başk**a ülkeler de aynı yolu izleyebilir'

Danimarka Mülteciler Konseyi, şimdi çok daha fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan başka ülkelerin de bu yola başvurması tehlikesi bulunduğunu söylüyor.