Danimarka, indirilebilir Kovid-19 pasaportu çıkardı

Vatandaşlarına yeni bir hizmet sunan Danimarka'da tüm yetişkinler tarafından ulusal sağlık websitesinden ücretsiz indirilebilen ve yurtdışı seyahatlerde kullanılabilen Kovid-19 pasaportu çıkarıldı.

'BÜYÜK KOLAYLIK'

Pasaportu almak için ilkin coronaprover.dk adresli websitesine test olmak için başvuru yapmak gerekiyor. Eğer test negatif çıkarsa, Danimarka'da hükümet websiteleri, internet bankaları ve bazı özel şirketlerde işlem yapmakta kullanılan dijital yazılım kimliği NemID devreye giriyor.

NemID kullanılarak sundhed.dk adresli ulusal sağlık websitesine girilerek resmi koronavirüs sertifikası indiriliyor.

Yeni uygulamayı tanıtan Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, "sizden pek çok yerde Kovid-19 testinizin negatif olduğunu belgelemeniz istenebilir. Yeni Kovid-19 pasaportuyla Danmarkalılara yolculukları sırasında bu testi resmen belgeleme imkanı sunuyoruz" dedi.

Kovid-19 pasaportu indirmek ancak testin negatif çıkması ve yedi günden kısa süre önce yapılması halinde mümkün olacak.

Ebeveynler kendi NemID'lerini kullanarak çocukları için de Kovid-19 pasaportu alabilecek.