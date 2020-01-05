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  4. Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu

Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 00:20 | Son Güncelleme

Danimarka, Iraklı askerlere eğitimi durdurdu

KOPENHAG (AA) - Irak’ta ABD-İran gerginliği nedeniyle Danimarkalı askerler, Iraklı askerleri eğitmeye ara verdi.

Danimarka Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Irak’ta DEAŞ’e karşı koalisyon tarafından yürütülen “Operation Inherent Resolve” adlı operasyon çerçevesince Iraklı askerlere eğitim veren Danimarkalı askerler, eğitimi geçici olarak askıya aldı.

Danimarkalı askerlerin güvenlik endişesi nedeniyle eğitime ara verdiği aktarıldı. Danimarkalı askerlerin durumunun iyi olduğu ve güvenlik düzeyinin artırıldığı bildirildi.

Danimarka’nın Irak’ta 200 civarında askeri olduğu açıklandı.

Diğer taraftan, gün içinde NATO’dan yapılan açıklamada da NATO’nun da Irak’taki eğitim faaliyetlerini askıya aldığı bildirilmişti.

- Irak’ta ABD-İran gerginliği

ABD’nin, 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldürmesinin ardından Washington ile Tahran arasında gerilim tırmanmıştı.

İran yönetimi ise öldürülen komutanların intikamının alınacağını açıklamıştı.

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