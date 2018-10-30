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Danimarka, İran Büyükelçisini geri çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 22:39 | Son Güncelleme

Danimarka, İran’ın Danimarka topraklarında suikast girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Tahran büyükelçisini geri çağırdı

KOPENHAG (AA) - Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Danimarka’nın Tahran Büyükelçisi’ni geri çağırdıklarını duyurdu.

Bakan Samuelsen, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, İran istihbaratının, Danimarka’da suikast girişimi planlamasından dolayı, Danimarka’nın Tahran Büyükelçisi’nin istişarede bulunmak üzere geri çağrıldığını söyledi.

İran’ın Danimarka’da suikast planlamasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Samuelsen, “Çok ciddi bir durum. Olayın ciddiyetini anlatmak için kelime bulmak zor. Tahran’daki büyükelçimizi istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdık." dedi.

Samuelsen, İngiltere Başbakanı Theresa May ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Danimarka’ya destek veren açıklamalar yaptığını hatırlatarak, Avrupa Birliği (AB) nezdinde de Danimarka’nın İran’a yaptırımlar uygulaması için arayış içinde olacaklarını açıkladı.

İran’ın Kopenhag Büyükelçisi de bugün Danimarka Dışişleri Bakanlığına çağrılarak izahat istendi.

Danimarka’da Polis İstihbarat Kurumu (PET) yaptığı açıklamada, İran istihbaratının, Danimarka’daki Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) üyelerine suikast planladığını ve bu kapsamda yürütülen operasyonda İran asıllı Norveç vatandaşı bir kişinin 21 Ekim’de İsveç’in Göteborg kentinde tutuklandığını duyurdu.

İran, terör örgütü olarak gördüğü ASMLA'nın Danimarka liderini öldürmeye çalışmakla suçlanıyor.

Danimarka’da 28 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, "bazı kişileri öldürmeye çalıştığı" iddia edilen, İran istihbaratına mensup bir kişinin yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın güneydoğusundaki Ahvaz kentinde, 22 Eylül'de, 25 kişinin hayatını kaybettiği askere törene düzenlenen saldırının sorumluluğunu ASMLA'nın bir kolu olan Ahvaz Ulusal Direnişi adlı örgüt üstlenmişti.

ASMLA'nın kurucusu Ahmed Mola Nissi de 8 Kasım 2017 tarihinde Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

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