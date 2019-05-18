Danimarka İslam Toplumunun iftarı

KOPENHAG (AA) - Danimarka İslam Toplumu (DİT) tarafından Ballerup şehrinde iftar programı düzenlendi.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, iftar programında yaptığı konuşmada, davetlilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İpek, Ramazan ayında iftar sofralarında, insanları bir araya getiren inançların ve gönüllerin konuşulduğunu söyledi.

Davetlilere, “Türkiye’nin gerçek elçileri sizlersiniz” diye hitap eden İpek, “Kültürümüzü, maneviyatımızı, ailevi değerlerimizi yaşatmak, canlı tutmak ve onları kardeşçe birlikte yaşadığımız diğer dinlerden olan insanlara sunmamız çok önemli.” dedi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkan Yardımcısı Abdülhalim İnan ise konuşmasında, geçen aylarda Yeni Zelanda ve Sri Lanka’da yaşanan terör eylemlerine dikkati çekerek, insanların birbirine düşman edilmek istendiğini ancak Ramazan ayının insanları birbirine yaklaştıracak ve birliğini sağlayacak mübarek bir ay olduğunu söyledi.

DİT Başkanı Mustafa İncikli de Danimarka ve Avrupa’da artan aşırı sağ siyasi eylemleri vurgulayarak, aşırı sağın sadece Müslümanları değil, toplumun tamamını tehdit ettiğini ve ırkçılığın son örneklerinin Yeni Zelanda ve Sri Lanka’da yaşandığını kaydetti.