HABER

Danimarka, İsveç ve Finlandiya’da Türk adaylar AP seçimini bekliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 17:10 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği üye ülkeleri 23-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimi için sandık başına gidecek.

Avrupa Birliği üye ülkeleri 23-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimi için sandık başına gidecek. Danimarka, İsveç ve Finlandiya’da Türk adaylar da yarışacak.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 23-26 Mayıs tarihlerinde sandığa gidecek. İlk kez 1979 yılında yapılmaya başlanan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri her 5 yılda bir yenileniyor. 23-26 Mayıs tarihinde yapılacak dokuzuncu AP seçimlerinde 18 yaşını dolduran her AB vatandaşı oy kullanabilecek. Şimdiye kadar 751 milletvekiliyle temsil edilen AP’de bu sayı, İngiltere ile AB arasında kördüğüme dönen Brexit kararıyla 705’e düştü. Danimarka 14, Finlandiya 13 ve İsveç 21 sandalye ile Avrupa Parlamentosu’nda temsil ediliyor.
Finlandiya’da 26 Mayıs Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için partiler adaylarını belirleyerek aday listelerini hazırladı. Finlandiya Halkı Partisi 18, Merkez Parti 20, Feminist Parti 3, Koalisyon Partisi 20, Hristiyan Demokratlar 20, Sosyal Demokrat Parti 20, Liberal Parti 7, Korsan Partisi 13, Vatandaş Partisi 11, Mavi Gelecek 9, Gerçek Finliler 20, Sol ittifak 20, Finlandiya Komünist Partisi 20, Hayvan Hakları Partisi 7, Yedi Yıldız Hareketi 20, Yeşiller 20, RKP 20, Junes Cazibesi 1 aday ile AP seçimlerinde mücadele edecek.
İsveç’te ise toplamda 311 aday, Avrupa Parlamentosu’ndaki 21 sandalye için yarışacak. Danimarka da AP’ye 14 üye yollayacak. Danimarka’da Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Pernille Weiss, Margrete Auken, Mette Bock, Rina Ronja Kari, Peter Kofod, Morten Lkkegaard, Nikolaj Villumsen, Rasmus Nordqvist’in Avrupa Parlamentosu’na girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Türk adaylar da yarışacak
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Türk adaylar da kıyasıya bir yarış içinde olacak. Finlandiya’da SDP Partisi’nden Alettin Başboğa Lathi şehri, Yedi Yıldız Hareketi Partisi’nden Yakup Yılmaz Helsinki için mücadele edecek.
İsveç’ten ise Hristiyan Demokratlar Partisi’nden Yusuf Aydın Botkyrka şehri, Liberaller Partisi’nden Nur Gül Ume şehri, Ilımlılar Partisi’nden Aydın Akyüz Gotland şehri için yarışacak.
Danimarka’da ise Sosyalist Halk Partisi’nden Gül Özcan, Alternatif Partisi’nden Sadi Tekelioğlu Avrupa Parlamentosu adayları arasında yer alıyor.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
CHP'li Gürer'den bayramlık şeker ve lokumla basın toplantısıCHP'li Gürer'den bayramlık şeker ve lokumla basın toplantısı
Erdoğan: 'Çete' yaftası vurup, hedef göstererek yapılan eleştirinin adı ahlaksızlıktırErdoğan: 'Çete' yaftası vurup, hedef göstererek yapılan eleştirinin adı ahlaksızlıktır

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika! Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakim ve Savcı Kura Töreni'nde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı: Biz diyoruz ki; Done deal

Türkiye'den ABD'ye yanıt: Biz diyoruz ki; Done deal

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Mehmet Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Kabalık, zayıf kişiliklerin güç taklididir

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisindeyiz

'Hepimiz Türkiye gemisindeyiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.