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Danimarka, İsveç’e sınır kontrolü başlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:31 | Son Güncelleme

Danimarka, İsveç sınırında da kontrollere başlayacak.Danimarka hükümeti aldığı bir kararla "Güvenlik paketi" altında İsveç sınırında sıkı denetimlere 12 Kasım’dan itibaren başlayacağını açıkladı.

Danimarka, İsveç sınırında da kontrollere başlayacak.
Danimarka hükümeti aldığı bir kararla "Güvenlik paketi" altında İsveç sınırında sıkı denetimlere 12 Kasım’dan itibaren başlayacağını açıkladı. Danimarka hükümeti amaçlarının suç örgütleri ve çalışmalarına yönelik olduğunu, sıradan insanları fazla etkilemeyeceğini bildirdi. Adalet Bakanı Nick Haekerup, denetimlerin kara ve deniz yoluyla İsveç’ten Danimarka’ya seyahat edecek olan insanları kapsayacağını ifade etti. Bakan, İsveç’te vergi dairelerine ya da başka kurumlara yönelik patlayıcı kullanımının yayılmasını arzu etmediklerini belirtti.
İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg ise yaptığı yazılı açıklamasında "Danimarka’nın Öresund bölgesindeki suçla mücadele etmesini normal karşılıyoruz. Danimarka hükümetinin suçları azaltmak için sınır kontrolü yapmasına saygı duyuyorum" dedi.

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