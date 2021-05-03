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Danimarka, Johnshon and Johnson'ın Kovid-19 aşısını aşılama programından çıkardı

03.05.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka'da Sağlık İdaresi, Johnson and Johnson'ın aşısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programından çıkardığını açıkladı.

Danimarka, Johnshon and Johnson'ın Kovid-19 aşısını aşılama programından çıkardı

Sağlık İdaresi, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yaptığı açıklamada, Johnson and Johnson şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıyla çok nadir kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı bulunabileceği yönündeki duyurusu hatırlatıldı.

"RİSK ALMAYA DEĞMEYECEĞİ İÇİN"

Danimarka'da Kovid-19 salgınının kontrol altında olduğu ve diğer aşılarla programa iyi şekilde devam edildiği aktarılan açıklamada, risk almaya değmeyeceği için Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısının programdan çıkarıldığı kaydedildi.

Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısından 8,2 milyon doz sipariş verilen ülkede, aşıların ne yapılacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Biontech/Phfizer ve Moderna aşılarıyla Kovid-19 aşılama programına devam eden Danimarka, 14 Nisan'da AstraZeneca aşısını da aşılama programından çıkarmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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